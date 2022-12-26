Kılıçdaroğlu, bozkurt yapan gençlerle fotoğraf çekildi! Surat ifadesine dikkat
Politika Haberleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki programında ilginç bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki gençlerin bozkurt işareti yaptıkları görüldü. CHP liderinin bu anlarda tebessüm etmesi de gözlerden kaçmadı.
Kılıçdaroğlu, Kayseri programı kapsamında ülkücü kanaat önderleri ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi. Kılıçdaroğlu'na CHP Kayseri İlk Başkanı Ümit Özer eşlik etti.
GENÇLERLE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.
İşte o fotoğraf: