Kılıçdaroğlu, bozkurt yapan gençlerle fotoğraf çekildi! Surat ifadesine dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki programında ilginç bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki gençlerin bozkurt işareti yaptıkları görüldü. CHP liderinin bu anlarda tebessüm etmesi de gözlerden kaçmadı.