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Kılıçdaroğlu, bozkurt yapan gençlerle fotoğraf çekildi! Surat ifadesine dikkat

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki programında ilginç bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki gençlerin bozkurt işareti yaptıkları görüldü. CHP liderinin bu anlarda tebessüm etmesi de gözlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu, Kayseri programı kapsamında ülkücü kanaat önderleri ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi. Kılıçdaroğlu'na CHP Kayseri İlk Başkanı Ümit Özer eşlik etti.

GENÇLERLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.

İşte o fotoğraf:

Kılıçdaroğlu, bozkurt yapan gençlerle fotoğraf çekildi! Surat ifadesine dikkat

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet:

Bukelemon, bulundugu ortamin rengine bürünüyor. Cumhurbaskani olursa gerisini sen düsün

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