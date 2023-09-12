Kılıçdaroğlu: Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde tartışmalara noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu adayınız mı?" sorusuna "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girerken, iktidar ve muhalefetin İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olacağı ise büyük merak konusuydu. CHP lideri Kılıçdaroğlu verdiği röportajla tartışmalara noktayı koydu ve kendisine yöneltilen "İstanbul için adayınız İmamoğlu mu?" sorusuna "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" yanıtını verdi.

"BU DÖNEMDEN DE YENİLENEREK GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'ye dikkat çeken bir röportaj verdi. "Sizce CHP değişmeli mi?" sorusunu yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler… CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DEMEK GÜÇ BİRLİĞİ DEMEKTİR"

"Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?" sorusuna ilişkin ise Kılıçdaroğlu şöyle konuştu; "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle… Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz. İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir."

"ELBETTE İMAMOĞLU ADAYIMIZ"

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna ise, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.