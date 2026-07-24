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Kılıçdaroğlu: Görevim, unutulmuş kesimlerle bir araya gelmek

Kılıçdaroğlu: Görevim, unutulmuş kesimlerle bir araya gelmek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görevinin toplumun sorunları yoğun ancak unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmek olduğunu belirtti. Çöpten kağıt toplayanlardan tarlada alın teri dökenlere kadar herkesin sorunlarını çözmek için yola çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışının bu olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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