Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Gündeşli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.