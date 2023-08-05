Kılıçdaroğlu: "Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz"

ERZİNCAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ocak'tan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek, asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Kılıçdaroğlu daha sonra seçim otobüsüyle Tercan ilçesine hareket etti. Güzergah boyunca yolda duraklayıp bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, Tercan ilçesinde kurulan meydanda vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Emeklinin durumunu biliyorsunuz. Ne diyorlar? 'Emekliye zammı yılsonunda vereceğiz'; yani, 'ocak ayında vereceğiz' diyorlar. Ne demektir, 'ocak ayında vereceğiz, asıl zammı ocaktan sonra yapacağız, şimdi durumu idare ediyoruz; parça parça zam yapıyoruz. Ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi gelecek' diyorlar. Sakın unutmayın. Ocaktan sonra, yani belediye başkanları seçimi süreci gelecek, belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz. O nedenle benim, size bugünden hatırlatma görevim var. Allah aşkına evlatlarınızı seviyorsanız, bu güzel ülkeyi seviyorsanız, huzur içinde bu memlekette hepimiz rahat yaşamak istiyorsak, önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyunuz ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana, adaletten yana, hukuktan yana insandan yana kullanın." ifadelerine yer verdi.

Eline aldığı 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, "Bakın bu 200 lira. Piyasada en yüksek rakamlı banknot bu 200 lira. Ne zaman çıktı ve bugüne kadar ne yapıldı. 200 lira banknot 2009 yılında yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girince bu banknotla 131 dolar para alıyordunuz. Şimdi ise sadece 7 dolar alıyorsunuz. Paranın nasıl eridiğini bundan daha güzel bir örnek göstermez. İki, pirinç bu para yürürlüğe girdiğinde 44 kilo pirinç alınıyordu. Şimdi bu 200 lirayla en fazla 5 kilo pirinç alıyorsunuz. Kuzu eti, ilk çıktığında 14 kilo kuzu eti alabiliyordunuz. Şimdi sadece 600 gram alabiliyorsunuz. Bakınız bu banknot çıktıktan bir süre sonra Erdoğan şu konuşmayı yaptı: 'Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler.' Doğru mu? Evet doğrudur. Paranın itibarı, milletin itibarıdır. Bugün 200 liranın nereden nereye geldiğini ve Türkiye'nin itibarının ne olduğunu gördünüz. Eğer bir ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, bak beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım deniliyorsa o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları benim de sizin de düşünmeniz lazım. Onun için elinizi vicdanınıza koyun öyle oy kullanın." diye konuştu.