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Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç! "İstifa etmeli" diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. "Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?" sorusunun yönelttiği ankette katılımcıların yüzde 31,4'ü "Devam etmesini isterim" yanıtını verirken, "İstifa etmesini isterim" diyenlerin oranı ise yüzde 60,7 olarak çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yakılan "değişim" ateşine CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi isimler de katılırken, yükselen istifa seslerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulak tıkadığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇ

Kılıçdaroğlu'nun tavrının seçmen nezdinde de karşılık bulmadığı yapılan son anketlere de yansıdı. Metropoll Araştırma şirketinin 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 2113 kişi ile yaptığı ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?" sorusu yöneltildi.

"DEVAM ETMESİNİ İSTERİM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 31,4

Ankete katılan vatandaşların yüzde 31,4'ü "Devam etmesini isterim" yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenlerin oranı ise ankette yüzde 60,7 olarak yer aldı. Yüzde 7,9'luk bir kesim ise bu konuda herhangi bir fikrinin ve cevabının olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç! 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ERKAN ÜNAL:

Yanlış anket sunmuslardir yine önüne,kemal bey artık tadını kaçırmaya başladı,demokrat chp nerede peki ?? Çıksın adaylar ortaya üyeler seçim sonucunu belirlesin,sandıktan kimin ismi çıkarsa o genel başkan olur,Bi de diğer tarafa tek adam diyorlar acaba siz nasıl adamsınız bunu Bi kendinize sorun

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Muzaffer Rttuo:

Etmesin diyenler karşı taraftan zaten. 22senedir girdiği her seçimi kaybeden adam...

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KUL HAKKI:

İstifa etmezse bir dahaki seçimi elleriyle vermiş olurlar . Hatta yerel seçimleri de etkiler

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