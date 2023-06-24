Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı Masa'yı deviren Akşener'e tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. Olağan Kurultay'da isim vermeden kendisini eleştiren ve 6'lı Masa'dan ayrıldıklarını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i yeniden seçildiği için telefonla arayıp tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda kullanılan 1151 oyun 1127'sini alarak yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla aradı ve tebrik etti.

KILIÇDAROĞLU VE CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU

İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, muhalefete önemli mesajlar verirken "Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.

Akşener, "(2019 Yerel Seçimleri) Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" diye konuştu.