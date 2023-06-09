Kılıçdaroğlu, 4 partinin CHP'den 38 vekil çıkarması eleştirilerine yanıt verdi: Toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki 4 partinin CHP listelerinden 38 vekil çıkarmasına yönelik eleştirilere katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır. Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar biz de çalıştık. Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs'tan sonra birçok eleştiri yöneltildi. Onlardan birisi de toplam oyları yaklaşık yüzde 3'ü bulan Millet İttifakı'ndaki Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva Partilerinin CHP listelerinden 38 milletvekili çıkarması oldu. Kamuoyunda söz konusu durum nedeniyle CHP'nin vekil sayısının düştüğü belirtildi.

"OLAY TÜRKİYE OLAYIDIR"

Sözcü TV'ye konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın konu ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır.

"ONLAR ÇALIŞTILAR, BİZ DE ÇALIŞTIK"

Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.