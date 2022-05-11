Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mart ayında TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Politika

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Yorumlar (1)

Sadullah sıtkı:

Mahkemelerin ne kadar bağımsız olduğu bu kararların neticesinden belli olmaktadır.

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