CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinleyerek, 14 milyon emeklinin açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edildiğini belirtti ve bu durumun asıl beka sorunu olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti. Burada emekliler ile bir araya gelip, sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkum ediliyor. Asıl beka sorunu budur dedi.

Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu ve Aylin Yaman ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, emeklilerin sesini gittiği her yerde duyurmaya çalıştığını belirterek, Geldi yaşınız emekli oldunuz. Çalıştığınız süre içerisinde döktüğünüz her alın teri bu ülkenin kalkınmasına, büyümesine katkı vermiştir. Çalışırken ayrıca prim ödediniz. 'İleride emekli olacağım, param kalsın, değerlensin, emekli olduğumda da insanca geçineyim, bir aylığım olsun' dediniz. Devlet, sosyal güvenlik priminizi aldı; yatırdı, şimdi emekli oldunuz. Bir kanun çıktı, kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın, herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız; o kadar düşük emekli aylığı alıyordunuz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var Ama çıktı diye konuştu.

'HAKLARINIZI SAVUNUN'

Çağdaş bir ülkede emeklilerin emekli olduktan sonra hayatlarının baharını yaşaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Emekli dediğiniz kişi, açlık sınırının altındaki bir aylığa mahkum edilir mi Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmiş. Yıllar yılı emek harcadınız, vergi ödediniz şimdi açlık sınırının altında bir maaşa sizi mahkum ediyorlar. 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkum ediliyor. Asıl beka sorunu budur. Haklarınızı savunun. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti; şehir içinde gezebilirsin. Başka hiçbir avantaj yok dedi. (DHA)