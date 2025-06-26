Kılıç Berlin'de Almanya ile Savunma Sanayi Görüşmeleri Yaptı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Federal Meclis yetkilileri ile bir araya gelerek Türkiye-Almanya savunma sanayi işbirliği ve Türk toplumunun sorunlarını görüştü.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti.
Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.