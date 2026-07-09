Körfez İşbirliği Konseyi'nden İran'a kınama

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ı ABD ile imzalanan mutabakat zaptını ihlal etmekle, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına rağmen bölgedeki saldırıları sürdürmekle ve bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerde bulunmakla suçladı. KİK ülkeleri, Suudi Arabistan ve Katar'a ait petrol tankerlerine yönelik İran saldırılarını kınadı.

ABD-İran arasındaki son çatışmaların ardından Tahran yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürüyor. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı. KİK ülkeleri, Suudi Arabistan'a ait "Widian" ve Katar'a ait "Al-Rukayat" petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında düzenlendiği belirtilen saldırıları kınayarak, bu eylemlerin iki tankerin mürettebatını tehlikeye attığını kaydetti. Açıklamada, bunların uluslararası deniz ulaşımı ile küresel enerji arzının güvenliğine yönelik "kabul edilemez bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılar kınandı

Ayrıca, İran tarafından Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik gerçekleştirilen balistik füze saldırıları da kınanarak, bunların uluslararası hukuk hükümlerini ve deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı.

KİK ülkeleri, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde sağlanan ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına rağmen bu saldırıların sürdüğünü belirterek, İran'ı bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerde bulunmakla suçladı.

"Herhangi bir üyeye yönelik saldırı, tüm üye ülkelere yönelik saldırıdır"

Açıklamada, KİK ülkelerinin saldırılar karşısında "tam dayanışma ve ortak tutum" içinde olduğu vurgulanarak, üye ülkelerin güvenliğinin bölünmez olduğu ifade edildi. Herhangi bir KİK ülkesine yönelik saldırının tüm üye ülkelere yönelik saldırı olarak değerlendirileceği belirtildi. KİK ayrıca, üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında kolektif meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirterek, egemenlik, güvenlik ve istikrarlarını korumak için gerekli tüm adımları atma haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

Açıklamada, İran'ın söz konusu saldırılardan ve sonuçlarından "tamamen sorumlu" savunulurken, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne saldırıları kınama çağrısı yapıldı. KİK, uluslararası sularda güvenli geçişin ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulamasına karşı çıkıldı

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir kısıtlama, geçiş ücreti veya hizmet bedeli uygulanmasına karşı çıkılırken, boğazın uluslararası hukuka ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun şekilde açık tutulmasının enerji güvenliği, gıda ve ilaç tedariki ile küresel ticaret açısından kritik olduğu vurgulandı.

KİK, İran'a BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına ve ABD-İran arasında imzalanan mutabakata tam uyum çağrısı yaparak, bu adımların bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı