Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Futbol dünyasının zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali sadece yeşil sahadaki mücadeleyle değil, tarihe geçecek devasa bir organizasyonla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

FİNAL MAÇINDA 11 DAKİKALIK MÜZİK ŞOV

Turnuvanın final karşılaşması, futbol tarihinin ilk resmi "devre arası şovuna" ev sahipliği yapacak. Dünyanın kilitleneceği bu tarihi gösteri tam 11 dakika sürecek.

JUSTIN BIEBER KADROYA DAHİL OLDU

Daha önce performans sergileyeceği açıklanan Madonna, Shakira ve BTS gibi küresel efsanelerin yanına sürpriz bir isim daha eklendi. FIFA, dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın da dev finalin sahnesinde yer alacağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte 2026 finali, spor dünyası ile müzik endüstrisinin en büyük yıldızlarını benzersiz bir atmosferde buluşturmuş olacak.

EĞİTİM İÇİN DEV KAYNAK: 50 MİLYON DOLARI AŞAN BAĞIŞ

FIFA ile Global Citizen ortaklığında hayata geçirilen bu organizasyon, aslında büyük bir sosyal sorumluluk projesine hizmet ediyor. Şovdan elde edilecek gelir, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na aktarılacak. Şu ana kadar proje kapsamında 50 milyon doların üzerinde bağış toplandığı, ayrıca Dünya Kupası maçları için satılan her bir biletin 1 dolarının doğrudan bu fona devredildiği belirtildi.

''BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM''

Gelişmeyle ilgili duygularını paylaşan Justin Bieber, "Dünya Kupası, insanları başka hiçbir organizasyonun başaramayacağı benzersiz bir bağla bir araya getiriyor. Bu tarihi şovun bir parçası olmaktan ve en önemlisi çocukların eğitimine destek sağlamaktan büyük bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.