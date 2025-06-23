Kiev'e Düzenlenen Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kiev'e Düzenlenen Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rus güçlerinin Kiev ve çevresine düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı, yapılan saldırılarda ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde gece boyunca insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, dünyanın gözü Orta Doğu'dayken Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef aldı. İnsansız hava araçları (İHA) ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko, 4 kişinin Kiev'in yoğun nüfuslu Shevchenkivskyi semtinde öldüğünü, bir apartman binasının tüm giriş kısmının yıkıldığını söyledi. Bakan Klimenko, "En az 10 kişi yaralandı. Enkaz altında hala insanlar var. Kentin 10 bölgesinden altısında hasar oluştu" ifadelerini kullandı. Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik ise başkent çevresindeki daha geniş bölgeye yapılan saldırıda en az 8 kişinin yaralandığını söyledi.

"Rusların tarzı değişmedi"

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, "Rusların tarzı değişmedi. İnsanların olabileceği yerleri, konut binalarını, sığınak çıkışlarını vurmak; bu Rus tarzıdır" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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