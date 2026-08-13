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KFOR, Mitroviça Köprüsü'ndeki varlığını azaltıyor

KFOR, Mitroviça Köprüsü'ndeki varlığını azaltıyor
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NATO'nun Kosova Barış Gücü KFOR, Mitroviça'yı bölen İbre Nehri üzerindeki ana köprüdeki askeri varlığını güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle kademeli olarak azaltıyor. KFOR Komutanı, bu azaltmanın kuzeyden çekilme anlamına gelmediğini, gerekirse yeniden konuşlanma yapılabileceğini belirtti.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR, Kosova'nın en önemli kentlerinden Mitroviça'yı ikiye bölen İbre Nehri üzerindeki ana köprüde bulunan askeri varlığını kademeli olarak azaltmaya başladı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR, Kosova'nın en önemli kentlerinden Mitroviça'yı askerini varlığını azaltıyor. KFOR, 1999 yılından bu yana görev yaptığı Mitroviça'yı ikiye bölen İbre Nehri üzerindeki ana köprüdeki kalıcı askeri varlığını kademeli olarak azaltmaya başladı. Köprü, Arnavutların çoğunlukta olduğu Güney Mitroviça ile Sırpların çoğunlukta yaşadığı Kuzey Mitroviça'yı birbirinden ayırıyor.

KFOR Komutanı Özkan Ulutaş, Film City Karargahı'nda Sırp Listesi Başkanı Zlatan Elek ile yaptığı görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumu ve KFOR'un bölgedeki konuşlanmasının yeniden düzenlenmesi süreci ele alırken, köprüdeki KFOR varlığının azaltılmasının Kosova'nın kuzeyinden çekilme anlamına gelmediğini belirtti.

Güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle asker sayısı azaltıldı

KFOR'dan yapılan açıklamada, bu sürecin Kosova'daki güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle başlatıldığı ve sahadaki şartlara göre kademeli olarak yürütüleceği belirtildi. KFOR, güvenlik durumunda olumsuz bir gelişme yaşanması veya bölgesel istikrarın tehdit edilmesi halinde birliklerin yeniden konuşlandırılabileceğini bildirdi. KFOR, sürecin tamamlanmasının ardından da Kuzey Mitroviça ve Kosova'nın kuzeyinde güçlü bir askeri varlığını sürdüreceğini vurguladı.

KFOR askerlerinin köprüden çekilmesinin ardından güvenliğin Kosova Polisi tarafından sağlanması planlanıyor. Söz konusu geçiş sürecinin Kosova kurumları, uluslararası kuruluşlar, Kosova Polisi ve EULEX ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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