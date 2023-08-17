Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişek bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Tahta Camii Sokak'ta yaptıkları kontrollerde şüphelendikleri B.D.'yi durdurdu. Üst aramasında, şarjöründe 8 adet mermi takılı ruhsatsız tabanca ele geçirilen B.D. gözaltına alındı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika