- Kerkük halkı yaşananlardan endişeli

"Siyasetçiler lütfen yakamızı bırakın"

KERKÜK - Kerkük'te yaşayanlar kentte bulunan Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesi kararının ardından yaşanan olaylar nedeniyle endişeli.

Irak'ın Kerkük kentinde bir hafta önce Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesi yönünde karar alınmış ve bu kararı reddeden Türkmenlerle Araplar, protesto gösterilerine başlayarak Kerkük - Erbil yolunu trafiğe kapatmıştı. Yolun kapatılmasıyla KDP destekçileri de sokaklara dökülmüş, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Rahimava bölgesindeki protestolarda çıkan olaylarda 4 protestocu hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayların ardından binanın KDP'ye teslim edilmesi kararı ertelense de kentte yükselen tansiyon bölge halkını da endişelendirdi.

"Bu olaylar siyasetçilerin oyunudur"

İhsan Abdullah, "Bu olaylar siyasetçilerin oyunudur. Fakir insanlar boşu boşuna hayatını kaybetti. Kerküklüler iç içe yaşıyorlar ve kendi aralarında sorun yok. Siyasetçiler lütfen yakamızı bırakın" ifadelerini kullandı. Burhan Mahmut ise, "Düşmanımızı tanıyalım. Kürt, Türkmen ve Araplarla kardeşçe yaşayalım. Fitneye izin vermeyelim" dedi. Soran Rahim adlı vatandaş, "Yaşanan olayları kınıyoruz. Biz Kerkük'te kardeşçe yaşıyoruz. Onlar Kerküklü değiller. Tek isteğim güvenlik güçlerinden şehirdeki tüm yabancıları çıkartması. Tüm olayları çıkaran onlar" açıklamasını yaptı. Sermet Gazi de, "Yabancılar aramızda fitne oluşturuyor. Bunlara kulak asmayalım çünkü biz kardeşiz. Arap, Kürt ve Türkmen fark etmeksizin birbirimizle arkadaşız. Çarşıda, sokakta ve işte beraberiz" dedi.