Kendisine yumurta atılacağını öğrenen Ümit Özdağ hazırlıklı gitti: Kendi yumurtamı getirdim
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Son dönemlerde mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son durağı Bilgi Üniversitesi oldu. Burada kendisine yumurta atılacağını öğrenen Özdağ, "Kendi yumurtalarımı getirdim. Bunları pişirttim, daha sert" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın cebinden çıkardığı yumurtayı salondakilere göstermesi gülüşmelere neden oldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Daha önce gittiği bir üniversitede protesto ile karşılaşan Özdağ'a Bilgi Üniversitesi'ne gitmeden önce de mesaj atıldı ve yumurtalı saldırı hazırlığı olduğu bilgisi verildi.
HAZIRLIKLI GİTTİ
Özdağ, üniversitedeki söyleşisi sırasında kendisine yumurtalı saldırı düzenleneceğini öğrenince 6 tane yumurta pişirtip yanına aldı. Cebindeki yumurtayı gösteren Özdağ, "Benim yumurtam daha sert çünkü pişirttim" dedi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Zafer Partisi lideri, konuşmacı olarak davet edildiği Bilgi Üniversitesi'ne götürdüğü yumurtalarla ilgili videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.