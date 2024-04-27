Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini yere atıp yuvarlanan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"BANA SALDIRIYORLAR" DEYİP KENDİSİNİ YERE ATTI

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri arasında önceki gün yaşanan gerginlik sırasında ilginç anlar yaşandı. AK Partili İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, "Bana saldırıyorlar." diyerek kendisini yere atıp yuvarlandı.

PARTİSİNDEN VE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlatırken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İbrahim Efe partisinden ve görevinden istifa etti.

"HERKES SONUCA BAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbrahim Efe şu ifadeleri kullandı: "Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiç bir işin içinde olmadım. Bölge parti etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim.

"BİR ANLIK ÖFKE KONTROLÜNE YENİK DÜŞTÜM"

Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm...Düşürüldüm... Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizimde insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz duygularımızı hiçe sayıldığı, kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı.

"YAŞANAN OLAYLAR BİZLERİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Yaşanan olaylar bizleri asla yolumuzdan döndüremez kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum."