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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti

30 Kasım 2023 14:17 Son Güncelleme: 14:19 Abone Ol

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Ayrıca Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Kaymakam Solmaz, işyerlerini ziyaret edip esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.