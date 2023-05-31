Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yenilgi alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yazan "13. cumhurbaşkanı adayı" ibaresini kaldırdı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hiçbir aday kazanmaya yeterli olan oy oranına ulaşamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Seçimlerde Erdoğan'a karşı bir kez daha yenilgi alan Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koydu. CHP'de yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında yazan bio:

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

ilhan:

14. 15. 16. 17. adaylığa devam et

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
Hikmet Cakir:

yenimi kaldirmis hayret umut dünyasi

Cevap Yaz110Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title