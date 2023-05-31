Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hiçbir aday kazanmaya yeterli olan oy oranına ulaşamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Seçimlerde Erdoğan'a karşı bir kez daha yenilgi alan Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koydu. CHP'de yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında yazan bio: