CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' olarak ifadesi alınacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'sanık' olarak ifadeye çağrıldı

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' olarak ifadesi alınacak. Konuya ilişkin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık olarak ifadesi alınacak

28.Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olmadığı için milletvekili dokunulmazlığı bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun, davanın görüldüğü İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nce ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldı.