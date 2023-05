Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KAZANIYORSA HAKÇA DAĞITILMALI"

Birçok kadının kürsüye çıkarak yaşadığı sıkıntıları anlattığı programda daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur ve bereketin olmasını sağlayacağız. Kişiler değil, devlet kazanmalı. Türkiye kazanıyorsa hakça dağıtılmalı. Şu an belediyelerimizde var, tüm Türkiye'ye uygulayacağız. Her evde asgari bir gelir güvencesi lazım. Siyaset, toplumu huzurlu kılmaktır. Saraylarda oturmak gibi bir kaygım yok, sizin gibi yaşayacağım. Ev kadınlarının da emeklilik hakkı olabilmeli. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim." dedi.

"BANA HİÇ OLMADI O TOZ PEMBE HAYAT"

Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken, bir kadın ise kürsüye seslendi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye davet edildi. 59 yaşında olduğunu ve eşinin vefat ettiğini, tek başına çocukları ile torunlarına destek olmaya çalıştığını belirten kadın, "Gelen gün giden günü aratıyor. Öyle bir zor hayat geçiriyoruz ki. En yakından en acı şekilde yaşayan ben oldum. Yeri geldi çocuklarımın önüne bir tas koyduğumda geri çekildiğim de oldu. Bize hâlâ tozpembe bir tablo çiziyorlar, ben bilmiyorum bana hiç olmadı o toz pembe hayat." ifadelerini kullandı.