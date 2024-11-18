Kılıçdaroğlu'ndan hakkında siyasi yasak istenen davanın duruşmasına katılma kararı

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da gerçekleşecek olan duruşmasına katılacak.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hapis cezası ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına Kılıçdaroğlu'nun katılacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Çelik, "Hodri meydan" diyerek eski CHP liderinin duruşmaya katılma kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine Savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Hapis ve Siyasi Yasak istemli davalar açmışlardı!

22 Kasım saat 14:00'de Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak ( 11 Yıl 8 Ay'a kadar Hapis ve Siyasi Yasak istemli) davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır.

Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile. Hodri Meydan."