KDK Tavsiye Kararlarına Uyum Oranı Yüzde 63,53'e Ulaştı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı, 15 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 63,53 oldu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, KDK'ye yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

KDK'nin tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranının 2013'te yüzde 20 olduğunu anımsatan Bozdağ, her yıl artarak devam eden oranda 2022'de yüzde 80'e ulaştıklarını bildirdi.

Bozdağ, 2024'te yüzde 53,96 olan bu oranın, KDK'nin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) "Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı sonucuna itiraz" hakkında verdiği 230 tavsiye kararına daha sonraki girişimler sonucu uyulmasıyla yüzde 71,29'a yükseldiğini belirterek, "15 Ekim 2025 itibarıyla idare cevabı gelen ve uyum değerlendirilmesi tamamlanan tavsiye kararları dikkate alındığında bu oran yüzde 63,53'tür." ifadesini kullandı.

KDK tarafından 2022-2025'te verilen 20 bin 489 "incelenemezlik kararı"nın 8 bin 726'sının "kurum görev alanına girmeme" gerekçesiyle tesis edildiğini kaydeden Bozdağ, öte yandan idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular hakkında "gönderme kararı" alındığına işaret etti.

Bu kararın gerekli iş ve işlemlerin yapılması adına ilgili idareye iletildiğini ifade eden Bozdağ, "Kurum kayıtları incelendiğinde 2022 ile 23 Ekim 2025 arasında Kurumumuz tarafından 24 bin 843 gönderme kararı verildiği anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

KDK'nin internet sitesinde yer alan Kararlar Bilgi Bankası aracılığıyla tavsiye, kısmen tavsiye, kısmen ret ve ret kararlarının kamuoyunun erişimine açıldığını belirten Bozdağ, 23 Ekim itibarıyla 14 bin 91 kararın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde şikayetçi ve muhatapların kişisel bilgileri silinerek yayımlandığını kaydetti.

Bozdağ, "Kurum etkinliğinin artırılması hususunda benimsenmesi gereken yöntem ombudsmanlığın doğasından kaynaklanan usullerin aktif kullanımıdır. Özellikle bu suretle bağlayıcı olmayan bir kararın idareler tarafından uygulanması, zorunlu kabul edilen bir konuma taşınması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.