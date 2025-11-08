Haberler

KDK Tavsiye Kararlarına Uyum Oranı Yüzde 63,53'e Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı 15 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 63,53 olarak açıklandı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu oranın 2013'te yüzde 20 iken her yıl arttığını ve 2022'de yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı, 15 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 63,53 oldu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, KDK'ye yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

KDK'nin tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranının 2013'te yüzde 20 olduğunu anımsatan Bozdağ, her yıl artarak devam eden oranda 2022'de yüzde 80'e ulaştıklarını bildirdi.

Bozdağ, 2024'te yüzde 53,96 olan bu oranın, KDK'nin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) "Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı sonucuna itiraz" hakkında verdiği 230 tavsiye kararına daha sonraki girişimler sonucu uyulmasıyla yüzde 71,29'a yükseldiğini belirterek, "15 Ekim 2025 itibarıyla idare cevabı gelen ve uyum değerlendirilmesi tamamlanan tavsiye kararları dikkate alındığında bu oran yüzde 63,53'tür." ifadesini kullandı.

KDK tarafından 2022-2025'te verilen 20 bin 489 "incelenemezlik kararı"nın 8 bin 726'sının "kurum görev alanına girmeme" gerekçesiyle tesis edildiğini kaydeden Bozdağ, öte yandan idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular hakkında "gönderme kararı" alındığına işaret etti.

Bu kararın gerekli iş ve işlemlerin yapılması adına ilgili idareye iletildiğini ifade eden Bozdağ, "Kurum kayıtları incelendiğinde 2022 ile 23 Ekim 2025 arasında Kurumumuz tarafından 24 bin 843 gönderme kararı verildiği anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

KDK'nin internet sitesinde yer alan Kararlar Bilgi Bankası aracılığıyla tavsiye, kısmen tavsiye, kısmen ret ve ret kararlarının kamuoyunun erişimine açıldığını belirten Bozdağ, 23 Ekim itibarıyla 14 bin 91 kararın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde şikayetçi ve muhatapların kişisel bilgileri silinerek yayımlandığını kaydetti.

Bozdağ, "Kurum etkinliğinin artırılması hususunda benimsenmesi gereken yöntem ombudsmanlığın doğasından kaynaklanan usullerin aktif kullanımıdır. Özellikle bu suretle bağlayıcı olmayan bir kararın idareler tarafından uygulanması, zorunlu kabul edilen bir konuma taşınması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.