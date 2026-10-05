Kazakistan'da 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası 5 askeri yetkili gözaltına alındı

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Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından yürütülen denetim kapsamında, görevi ihmal ve seyrüsefer kurallarını ihlal ederek ağır sonuçlara yol açma şüphesiyle 5 üst düzey askeri yetkili gözaltına alınırken, 13 ceza davası açıldığı bildirildi.

Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanlığı'nın kapsamlı denetimi için oluşturulan komisyon bugün toplandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, denetimin ilk sonuçları hakkında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e bilgi verdi. İncelemelerde tatbikatın hazırlık ve planlanması, risk değerlendirmesi ve personel güvenliği konusunda ciddi eksiklikler tespit edilirken, denetimin ilk aşamasında 13 ceza davası açıldığı bildirildi.

"Sorumlu olan tüm yetkililer kanun çerçevesinde hesap verecek"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görevi ihmal ve seyrüsefer kurallarını ihlal ederek ağır sonuçlara yol açma şüphesiyle 5 üst düzey askeri yetkili gözaltına alındı. Şüpheli olarak kayda geçirilen yetkililerin eylemlerine soruşturma sonucunda hukuki değerlendirme yapılacağı bildirildi. Tokayev, askerlerin ölümünden sorumlu olan tüm yetkililerin kanun çerçevesinde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Denetim sonuçlarının, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yürütülen askeri reform çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor. Tokayev, reform kapsamında yeni bir ordu modeli oluşturulması, askeri disiplinin ve personel güvenliğinin güçlendirilmesi talimatını verdi. Komisyonun çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Tokayev, silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmıştı. Facianın ardından Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle 27 Eylül'de yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı