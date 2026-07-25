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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Putin’e Ukrayna savaşında "İstanbul Formülü 2.0" çağrısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Putin’e Ukrayna savaşında 'İstanbul Formülü 2.0' çağrısı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya’nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’daki çatışmanın dondurulmasını ve "İstanbul Formülü 2.0" çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasını ve "İstanbul Formülü 2.0" çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 22. Rusya- Kazakistan Bölgelerarası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Rusya'nın Omsk kentine geldi. Tokayev, temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Batı'dan gelen sinyaller doğrultusunda Ukrayna savaşına ilişkin görüşünü paylaşma kararı aldığını belirterek, "Belki bu çatışmanın dondurulması ve İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor. Çünkü oradan önemli sonuçlar elde edilmişti. Daha sonra Rusya'nın da aralarında bulunduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun süredir beklenen barışa doğru ilerlenebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Rusya-Ukrayna meselesinde kayıtsız kalan bir ülke olmadığına dikkati çekerek, "Bununla birlikte tüm öneri ve çağrılara rağmen arabulucu olmayı kesinlikle reddediyorum. Çünkü Rusya'nın büyük bir ülke, Rus halkının da büyük bir halk olduğunu biliyorum. Arabulucuya ihtiyaç duymadan gündemindeki meselelerin üstesinden geleceğine inanıyorum. Hiç kimse bu durumdan nasıl çıkılacağını tam olarak bilmiyor, çünkü tarafların kendi tutumları var. Öte yandan çatışmanın dondurulması seçeneği var. Bu, uluslararası uygulamada daha önce denenmiş bir yöntemdir. Genç insanların hayatını kaybetmesi çok üzücü. Onlar, kardeş Rusya ve Ukrayna halklarının genetik mirasıdır. Bu nedenle yaşananlar durdurulmalı. Çünkü bana göre bugün yaşananlar hem Rusya hem de Ukrayna'nın düşmanlarının işine gelmekte ve onları sevindirmektedir" diye konuştu.

Tokayev ayrıca, Putin'in Ağustos 2025'te ABD'de Başkan Donald Trump ile Alaska eyaletinde gerçekleştirilen zirvede sergilediği "siyasi esneklik" için takdirlerini iletti. Putin ise, Tokayev'i Ukrayna meselesindeki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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