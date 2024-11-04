Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Karar sonrası kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye binası önünde toplanan kalabalık karara tepki gösterdi. O esnada bir kadının sözleri ise büyük tepki çekti.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BATIDAN GELİP..."

Kalabalık içerisinden bir kadın, belediye binası önünde güvenlik önlemi alan polislere dönerek "Bizim ülkemiz bizim memleketimiz. Biz kendi memleketimizde yaşayamıyoruz sizin yüzünüzden. Siz kimsiniz ki batıdan gelip toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.