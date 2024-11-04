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Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kayyum kararına tepki gösteren bir kadının "Bizim ülkemiz bizim memleketimiz. Biz kendi memleketimizde yaşayamıyoruz sizin yüzünüzden. Siz kimsiniz ki batıdan gelip toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz?" şeklinde sözleri büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Karar sonrası kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye binası önünde toplanan kalabalık karara tepki gösterdi. O esnada bir kadının sözleri ise büyük tepki çekti.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BATIDAN GELİP..."

Kalabalık içerisinden bir kadın, belediye binası önünde güvenlik önlemi alan polislere dönerek "Bizim ülkemiz bizim memleketimiz. Biz kendi memleketimizde yaşayamıyoruz sizin yüzünüzden. Siz kimsiniz ki batıdan gelip toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEsra null:

o.... ç......!

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıSogun Nn:

kaltakkkkkkkk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıoguz:

geregi yapılmalı bu kadarı artık cooook fazla ülkenin sinir uçlarıyla oynanıyor artık

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Beslenme alışkanlıkları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'dan beyaz ekmek ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu belirten Karatay, vücuttaki trigliseritin yükselmesine neden olarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabileceği konusunda ikazda bulundu.

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