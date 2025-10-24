Kayseri'de Yeni Huzurevi Temeli Atıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Kayseri'nin Develi ilçesindeki Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 50 kişilik kapasiteye sahip kuruluşun yaşlılara huzurlu ve güvenli yaşam alanı sunacağını söyledi.

Hayırsever Turan ve Fatma Aksu çiftine teşekkür eden Göktaş, merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılara sadece bakım hizmeti sunmadıklarını, onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezleri de kazandırdıklarını anlatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve vefayı esas alıyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle yaşamlarını sağlayacak bütüncül bir yaşam alanı benimsiyoruz." diye konuştu.

Ulusal Vefa Programı ile 81 ilde yaşlılara kendi evlerinde destek olduklarına dikkati çeken Göktaş, bu kapsamda Kayseri'de 1640 yaşlıya doğrudan evlerinde destek olduklarını ve evde bakım yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşların ailelerinin yanında bakımına da destek verdiklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, bu kapsamda Kayseri'de 7 bin 225 ailenin bu hizmetten faydalandığını, bunun yanı sıra Türkiye'de 467 kamu ve özel huzureviyle 29 bin 571 yaşlının yatılı bakım rehabilitasyon hizmetinden yararlandığı kaydetti.

Kayseri'de iki huzurevi bulunduğunu belirten Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Develi'ye yapılacak 50 kişi kapasiteli yeni huzurevimizle Kayseri'ye kazandırdığımız huzurevi sayımız 3 olacak. Bugün temellerini attığımız bu merkezle yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini de artırıyoruz. Böylece onların yaşam kalitesini artıracak yeni bir dönemi de başlatıyoruz. Bu merkezin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen güçlü sosyal devlet anlayışının yereldeki bir yansıması ve Kayseri'de yeni bir umut kapısı olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz."

Vali Gökmen Çiçek de hayırsever Aksu çiftine destekleri için teşekkür etti.

Hayırsever Turan Aksu ise eğitime ve sağlığa önem verdiğini belirterek, elinden geldiğince memleketine hayırda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Açılışta, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından edilen duayla Bakan Göktaş ve beraberindekiler tarafından butona basılarak ilk beton döküldü.