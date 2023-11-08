Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette ilçenin sorunları ve ihtiyaçları konuşuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sarıoğlan İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

İlçenin sorunları ve ihtiyaçlarının konuşulduğu ziyarette, kalkınma noktasının için işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Özkurt, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye 1,5 milyar liralık yatırım yaptığını belirterek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.