Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, halk meclisi toplantısında çalışmaları anlattı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede yapılan çalışmaları halk meclisi toplantısında vatandaşlara aktardı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili her 3 ayda bir gerçekleştirdiği halk meclisi toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı'da yapılan çalışmalar genel olarak halka anlatıldı. Yol, imar, su, alt yapı, cami, şadırvan, bahçe düzenleme, yol düzenleme gibi çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, "31 Mart'ta görevi bize teslim ettiniz. Bizde sorumluluk bilinci ile milletimize ve bize güvenenlere mahcup olmamak, emanete sahip çıkmak için sizlerin duası ve desteğiyle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Kaynaşlı halkımızı dinliyor ve sorunları çözüyoruz. Halk meclisimizde ilçemize yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlattık" ifadelerini kullandı. - DÜZCE