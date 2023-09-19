Kaybedilen seçimden sonra günah keçisi ilan edilen Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tartışmaların odağı haline gelen CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevden ayrıldığını açıklamıştı. Adıgüzel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anket sonuçlarını görmezden geldiğini söyleyen Adıgüzel, "Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından CHP'de parti içi gerilim boy göstermişti. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel eleştirilerin odağı haline gelmiş ve 14 Mayıs birinci tur seçiminden kısa süre sonra görevinden istifa etmişti. Adıgüzel seçimden haftalar sonra sessizliğini bozarak Kılıçdaroğlu'nu bombaladı.

"ANKET SONUÇLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Diken'e konuşan Adıgüzel, "Ocakta partinin yaptırdığı anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. 14 Mayıs akşamında yaşadığımız sıkıntı, örgütlerden gelen verilerle ilgiliydi. Örgütten veriler yavaş geldi." ifadelerini kullandı.

"NEDEN BU CEZAYI ALDIK?"

İstifasının ardından 2. tur seçimine kadar Kılıçdaroğlu'nun ricası ile görevde kaldığını söyleyen Adıgüzel, "Ben istifa etmiş olmama rağmen genel başkanımızın ricasıyla oradaydım. Benden rica etti, 'Görevi sürdürmenizi istiyorum' dedi. 28 Mayıs'ı da bu arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık?" dedi.

"KİMSE ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMİYOR"

Günah keçisi ilan edildiğini dile getiren Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: "Görüyorum ki bugün sayın genel başkanımız dahil kimse bu eleştirileri kabul etmiyor ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor."