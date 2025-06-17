Katar, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve ateşkes sağlanması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in İran saldırılarını kınayarak "Savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında devam eden İsrail-İran çatışmalarına değindi. El-Ensari, Katar'ın saldırıları şiddetle kınadığını ve bu saldırıları "çok vahim yansımaları olacak bir tedbir" olarak nitelendirdi. Saldırıların ABD ile "olumlu bir diplomatik yolda" ilerlediği sırada yaşandığına dikkat çeken El-Ensari, Katar'ın ABD ile arabuluculuk yaptığını ve "Amerika'nın bir anlaşma arzusu olduğuna inandığını" söyleyerek, "Savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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