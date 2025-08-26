Katar: İsrail, Gazze Ateşkesini Geciktiriyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının karara varılmasını geciktirdiğini belirterek, "Uluslararası toplumu aptal yerine koymayalım. Bu hamlelerin arkasındaki asıl niyetin farkındayız" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören anlaşmada karara varılmasını, stratejik kararları doğrultusunda geciktirdiğini belirtti. El-Ensari açıklamasında, "Anlaşma teklifi ( İsrail'e) iletildi. Bu teklif, İsrail'in birkaç hafta önce öne sürdüğü şartlarla yüzde 98 örtüşüyor. Bu sefer yanıt vermeyi geciktiren taraf onlar oldu. Bu yüzden bütün sorumluluk, arabulucular tarafından kendilerine iletilen ve Hamas tarafından da onaylanan bu tasarıyı henüz kabul etmemiş olan İsrail tarafına kalıyor" ifadelerini kullanarak, İsrailli makamların ateşkes teklifini yanıtsız bıraktığını aktardı.

"Uluslararası toplumu aptal yerine koymayalım"

El-Ensari, İsrail'in ateşkes müzakereleri için görüşme yerini değiştirmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu cevaplarken bütün gelişmeleri anlaşmaya varılmasını geciktirmeyi hedefleyen birer taktiksel hamle olarak nitelendirerek, "Uluslararası toplumu aptal yerine koymayalım. Bu hamlelerin arkasındaki asıl niyetin farkındayız. İsrail tarafını, neden masadaki teklifi kabul etmeye yeltenmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapana kadar her şey özel bir konudur" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar'ın Gazze Şeridi'nde olumlu bir gelişme yerine Gazze'nin işgaline yönelik tehditler, gazetecileri hedef alan saldırılar ve insani yardım bekleyen siviller gördüğünü aktardı.

"Gazetecileri öldürmek gerçeklerin üstünü örtmeyecek"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Katar, İsrail'in Gazze'de kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef almasını kınıyor. Gazetecileri öldürmek ne gerçeklerin üstünü örtecek ne de orada olanları gizleyecektir. İsrail'in gizleyecek bir şeyi yoksa gerçekleri gözler önüne seren kişileri öldürmek yerine uluslararası basının bölgeye girmesine izin verirdi" denildi.

Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme önerisi kabul edilmişti

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik önerisini kabul etmişti. Katar'ın da dahil olduğu, İsrail ve Hamas arasındaki arabulucular, Hamas'ın onayından geçen ateşkes teklifini 18 Ağustos'ta İsrail tarafına iletmiş, ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz 20 Ağustos tarihinde Gazze şehrinin ilhakını öngören planı onaylamıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze şehrini ele geçirmeye yönelik hazırlıklarını yaparken, uluslararası toplum İsrail'in işgal kararını sert şekilde kınamıştı. - DOHA