Katar'dan Hamas'ın Ateşkes Planına Destek

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planını kısmen kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını kısmen kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. El-Ensari, " Katar, Hamas'ın Başkan Trump'ın planına onay verdiğini ve planda belirtilen takas kapsamında tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca Trump'ın, rehinelerin güvenli ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını kolaylaştırmak ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kan dökülmesine son verecek hızlı sonuçlar elde etmek için derhal ateşkes çağrısında bulunan açıklamalarını desteklediğimizi de vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. El-Ensari, Katar'ın ayrıca savaşın sona erdirilmesine yönelik bir yol sağlamak ve plan üzerindeki görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla arabulucu ülke Mısır ile ABD koordinasyonunda çalışmaya başladığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda saldırıların sona erdirilmesi için Mısır ve Katar arabuluculuk yürütüyor.

Hamas dün akşam yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. - DOHA