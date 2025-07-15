Katar'dan Gazze Ateşkes Görüşmeleri Hakkında Açıklama

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gaza'daki ateşkes görüşmelerinin ilk aşamada devam ettiğini belirtti. Taraflar arasında bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor. El-Ensari, Katar'ın İsrail'in bölgedeki eylemlerini kınadığını da vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine değinerek, "Çerçeve anlaşması üzerindeki görüşmeler hala sürüyor. Her iki heyet de şu anda Doha'da bulunuyor. Müzakereler hala ilk aşamada. Bu aşama, ilkesel bir anlaşmaya varılmasıyla ilgili" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macid el-Ensari, "Çerçeve anlaşması üzerindeki görüşmeler hala sürüyor. Her iki heyet de şu anda Doha'da bulunuyor ve arabulucular bir anlaşmaya varmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Müzakereler hala ilk aşamada. Bu aşama, ilkesel bir anlaşmaya varılmasıyla ilgili. İnşallah bundan sonraki aşamada müzakereler başlayacak" ifadelerini kullandı.

Tarafların ne zaman anlaşmaya varabileceğine ilişkin düşüncelerini söyleyen Sözcü el-Ensari, "Yarın bir anlaşma sağlanır mı ya da müzakereler yarın çöker mi, bunu şu an söyleyemeyiz. Ama bir çıkmaz olduğuna inanmıyoruz" dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ve görüşmeler için belirlenmiş bir zaman çizelgesinin olmadığını belirtti.

"Katar, İsrail'in bölgedeki sorumsuz eylemlerini kınıyor"

Basın toplantısında, İsrail'in Suriye'nin Süveyda kentine yönelik son saldırılarına değinen Macid el-Ensari, "Katar, İsrail'in bölgedeki sorumsuz eylemlerini kınıyor. İsrail, Suriyeli sivillerin güvenliğinden sorumlu değildir. Bu eylemler amaçsızdır ve son derece tehlikeli oldukları kanıtlanmıştır. Biz ve uluslararası toplum, İsrail'in bu tür davranışlarının cezasız kalmasını kabul edemeyiz. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşananlara ek olarak, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı da adımlar atmalıdır" diye konuştu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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