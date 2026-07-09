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Katar Başbakanı Al Thani'den İran'a "diplomasiye bağlı kalın" çağrısı

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Katar Başbakanı, İranlı mevkidaşı ile görüşerek ABD ve İran'ı diplomasiye bağlı kalmaya çağırdı ve İran'ın Katar'daki ABD noktalarına saldırısını kınadı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ve İran'ın diplomasiye bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Al Thani, ABD-İran arasında gerçekleştirilen son saldırıların ele alındığı görüşmede, ABD ve İran'ın diplomasiye bağlı kalmaları çağrısında bulundu. ABD ve İran'ın geçtiğimiz haftalarda varılan anlaşmayı uygulaması gerektiğini ifade eden Katar Başbakanı Al Thani, İran'ın Katar'daki ABD noktalarına yönelik saldırılarını ise kınadı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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