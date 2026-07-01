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Katar Başbakanı Al Thani, ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner ile görüştü

Katar Başbakanı Al Thani, ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner ile görüştü
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Katar Başbakanı, Doha'da ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner ile görüşerek ABD-İran müzakereleri ve bölgesel istikrarı ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ülkesinin başkenti Doha'da ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüşerek ABD- İran arasındaki müzakereler ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede ABD-İran arasındaki müzakereler ile diyalog ve diplomasi yoluyla bölgede güvenlik ve istikrarı artırma çabalarının ele alındığı belirtilerek, "Toplantıda ayrıca, kardeş Lübnan Cumhuriyeti'ndeki ateşkes başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi ve Lübnan'ın birliğini, egemenliğini ve istikrarını koruyacak şekilde bu ateşkesin sağlamlaştırılması ve geliştirilmesinin önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Katar'dan müzakerelere destek

Al Thani'nin Katar'ın arabuluculuk çabalarını sürdürme kararlılığını vurguladığı kaydedilerek, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Thani, bölgenin güvenliğini artıran, bölge halklarının çıkarlarını koruyan, uluslararası barış ve güvenliği destekleyen kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasını hedefleyen, mutabakat zaptından doğan tüm müzakere süreçlerine destek verdiğinin altını çizdi" denildi.

"ABD, müzakereleri sürdürme kararlılığının altını çizdi"

ABD temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın Katar'ın Pakistan'la birlikte müzakere sürecini kolaylaştırmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, "Temsilciler, ABD'nin müzakere sürecini devam ettirme ve kapsamlı bir anlaşmaya varmayı amaçlayan diplomatik çabaları destekleme konusundaki kararlılığının altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.

Katar'da oldukları, ancak İranlı yetkililerle görüşmeyecekleri açıklanmıştı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, dün başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD-İran görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini kaydeden el-Ensari, Witkoff ve Kushner'ın arabulucular ile bir araya gelerek müzakereye yönelik ilerlemeleri ele alacağını ifade etmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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