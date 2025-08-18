Katar Başbakanı Al-Thani, Hamas Heyeti ile Ateşkes Görüşmelerine Başladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın Kahire kentinde Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine girdi. Diplomatik çabaların sürdüğü belirtiliyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşecek.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşecek.

Katar basını, Hamas heyetinin geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır'da bulunduğunu aktararak, Hamas heyetinin arabuluculardan yeni bir ateşkes teklifi aldığını ve bugün bir yanıt vermelerinin istendiğini ifade etti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
