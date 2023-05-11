Kaset gündemi sonrası İnce kamera karşısına geçiyor! Saat 14.00'te genel merkezde konuşacak

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve saat 14.00'te açıklama yapacağı belirtildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden servis edilen kaset iddiaları sonrası sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, dün gerçekleşecek iki mitingini iptal ederken, bugün Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den gündem yaratacak bir iddia geldi.

"11 KURMAYINDAN 8'İ 'ÇEKİLELİM' DEDİ"

İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.

SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce'nin saat 14.00'te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI: BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.