Kasapoğlu: "Milletimiz için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmadan, durmadan, yorulmadan cesaretle koşmaya devam edeceğiz" - Haberler

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Kasapoğlu: "Milletimiz için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmadan, durmadan, yorulmadan cesaretle koşmaya devam edeceğiz"

AA - Atilla Hancı - Politika
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Hüyük Çilek Festivali alanı Festivale katılan protokol üyeleri Festivale katılan vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüden ayrılması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tekbir...

Hüyük Çilek Festivali alanı

Festivale katılan protokol üyeleri

Festivale katılan vatandaşlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüden ayrılması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tekbir getirerek demir dövmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Hüyük ilçesinde Çilek Festivali'ne katıldı.

AA / Atilla Hancı - Politika

Mehmet Kasapoğlu Konya Hüyük Politika Haberler

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