Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, konuşması sırasında yaptığı gafla adından söz ettirdi.

Hitap ettiği kitleye kendi adaylarına oy vermeleri çağrısında bulunan Kondal, talihsiz bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.