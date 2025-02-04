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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırlandı. Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 3 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği yer verildi.

"REKABETTEN UZAK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ"

İddianamede, bahsi geçen eylemler ile alakalı savunmaları alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiler fakat mevcut deliller ile çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalara itibar edilmediği bildirildi. Belediye Başkanı olan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve bu suretle hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği iddianamede yer verildi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheli Gökhan Yüksel'inde aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıosman baglar:

hani seçimle gelen seçimle giderdi..tek tek sıraya koydunuz eliyorsunuz

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Haber YorumlarıBulut Orunlu:

Darbe var halk uyuyor.

Yorum Beğen101
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Oylar akpye

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

CHP li ve normal bir durum

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıCevap :

Akepeli belediyeler çok sorunsuz işliyor sanki. Muhalefet parti olunca hemen hapise.

Yorum Beğen84
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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Bir suç işlenmişse elbette gereği yapılacak bunda anormal bir durum yok. CHP li diye, heykel kafalı diye bir işlem yapılmayacak mı.

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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

sessiz balyoz

Yorum Beğen66
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Üstü kapalı sıkı yönetim var !

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

çökün belediyelere milli irade dime

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

81 il ve yüzlerce ilçe var. Ülkenin her yerinde Akp yönetiminde olan yerler var. Eğer bir gün kendinizden başladığınız zaman işte o zaman bu ülkede bir şeyler degışir. Hayatım da CHP li yönetici yada kişi, kimi tanıdıysam düzgün insan degıllerdi ve ben onları sevmedim. Ama Akp li yöneticilerin dürüst olması, bu kocaman bir yalan. Bir kez de suçu kendinizde arayın. Dürüst değilsiniz, bir kez bile sorumluluk almamış insanlar, binlerce yetimin hakkı o kursağınız da elbet bir gün tıkanacaktır.

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