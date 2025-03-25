Kars'ta Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

KARS - Büyük Birlik Partisi (BBP), eski lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş ve beraberindekiler için Kars'ta il teşkilatı tarafından mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Sultan Alparslan Kulliyesi'nde okutulan Mevlit-i Şerif'in ardından lokma dağıtımı yapıldı. BBP Kars İl Başkanı Tuncay Ertem, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri rahmetle andıkları söyledi. Ertem, "Bugün burada toplanmamızın sebebi 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş ilimizin içerisinde bulunan o zamanki adıyla keş dağı, şimdiki adıyla Muhsin dağında hain FETÖ/PKK terör örgütü tarafından örgütü tarafından şehit edilen şehit liderimiz Muhsin Yazıcığolu ve yanında bulunan arkadaşlarının şehadetinden dolayı mevlit okutmak ve lokma dağıtmak için burada bir araya geldik" dedi.

Başkan Ertem, "Her daim dik durup, doğru yürüyen doğruyu ve İslam'ın emirlerini kendine görev bilen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının rahmetle anıyoruz. Şükürler olsun ki, 'bizim bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünyada fırıldak olmaya gerek yok' diyebilen ya da 'Bize barajı geçmek değil, bize sıratı geçmek lazım' düsturuyla maneviyatı ön plana çıkaran bir lidere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

Ertem, "Muhsin dağında şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe'yi rahmetle ve minnetle anıyor. Onların nezdinde tüm şehitlerimize vatan uğruna, İslam uğruna, devlet uğruna şehit olan tün şehitlerimize el Fatiha diyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşma sonrasında cami çıkışında cemaate lokma dağıtıldı. Etkinlik daha sonra sona erdi.