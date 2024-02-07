Kars'ta Azerbaycanlılar Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Oy Kullanıyor

Kars'ta Azerbaycanlılar, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil 7 aday arasından yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için Kars Başkonsolosluğu'nun bünyesinde bulunan 28 ilden gelen Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemlerinin başladığını ifade eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Azerbaycan seçimleri için Kars Başkonsolosluğumuzda oy kullanmak işlemleri başladı. Türkiye'nin 28 iline hizmet Kars Başkonsolosluğumuz, 28 ilde yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının oy kullanması için bütün imkanlar hazırlandı. İlk defe 44 günlük savaştan sonra Başkomutanımız bütün işgalde olan topraklarımızı geri alarak bugün seçimlerin Azerbaycan'ın tamamında geçirilmesine imkan tanımıştır. Bütün Azerbaycan vatandaşlarının bugün akşama kadar seçimlere iştirak etmeleri için çağrı yapıyorum ve oylarını kullansınlar" dedi.

Öte yandan Kars'ta yerel saatle saat 19.00 oy kullanma işlemleri sona erecek. - KARS