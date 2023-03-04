Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirterek 6'lı Masa ile köprüleri atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinin yankıları sürerken masanın ortaklarından biri olan Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İl başkanları ile bir araya gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah" dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamaları sonrası Saadet Partisi'nde de haraketlilik yaşanıyor. Bugün partisinin il başkanları ile Ankara'da bir araya gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun basına kapalı toplantıda, "Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah" dediği aktarıldı.
İL BAŞKANI DA PAYLAŞTI
Temel Karamollaoğlu'nun söz konusu ifadesini, partisinin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Twitter hesabından paylaştı.
FOTOĞRAF KARESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı Masa toplantısından paylaşılan fotoğraf karesinin Akşener'in görünmediği bir açıdan çekilmesi, büyük yankı uyandırmıştı.
Tartışma yaratan fotoğraf karesi;