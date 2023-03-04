Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirterek 6'lı Masa ile köprüleri atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinin yankıları sürerken masanın ortaklarından biri olan Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İl başkanları ile bir araya gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah" dedi