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Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah

Politika Haberleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirterek 6'lı Masa ile köprüleri atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinin yankıları sürerken masanın ortaklarından biri olan Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İl başkanları ile bir araya gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamaları sonrası Saadet Partisi'nde de haraketlilik yaşanıyor. Bugün partisinin il başkanları ile Ankara'da bir araya gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun basına kapalı toplantıda, "Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah" dediği aktarıldı.

İL BAŞKANI DA PAYLAŞTI

Temel Karamollaoğlu'nun söz konusu ifadesini, partisinin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Twitter hesabından paylaştı.

Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah

FOTOĞRAF KARESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı Masa toplantısından paylaşılan fotoğraf karesinin Akşener'in görünmediği bir açıdan çekilmesi, büyük yankı uyandırmıştı.

Tartışma yaratan fotoğraf karesi;

Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Yüzde 60'la zafer kazanacağız inşallah

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Temel Karamollaoğlu 6'lı Masa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

zımpara kemal baybay:

Suvaslı çok görmüyorum ...

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Mehmet Yilmaz:

Bu sayı saymayı bilmiyo sanırım

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