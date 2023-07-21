Karamollaoğlu: Kıbrıs, Milli Görüşçülerin kırmızı çizgisi, aziz milletimizin de milli davasıdır

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "20 Temmuz, bu milletin kahraman evlatlarının yazdığı tarihi destanlardan birisidir. Tüm dünya bilsin ki; Kıbrıs, Milli Görüşçülerin kırmızı çizgisi, aziz milletimizin de milli davasıdır. Kıbrıs konusunda asla en ufak taviz vermez, bir santim dahi geri adım atmayız. 550 şehit vererek elde ettiğimiz kazanımlarımızı her şart altında canımız pahasına dahi olsa koruruz" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatarak, "1974 yılına gelene kadar Kıbrıs'ta soydaşlarımıza karşı acımasız katliamlar yapılıyordu. Ada'da terör estiriliyordu. Fakat maalesef, iktidarda bulunanların gıkı bile çıkmıyor, konu kınamalarla geçiştiriliyor; 'Batılı ülkeler ve uluslararası kamuoyu ne der acaba?' çekincesiyle tek bir adım dahi atılmıyordu. Milli Görüş, iktidar ortağı olana kadar da bu böyle devam etti. Kıbrıs hususunda, Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon hükümeti dönemi bir dönüm noktası oldu. İktidar ortağı olduk ve bir an bile tereddüt etmeden Mehmetçik'imizi Ada'ya çıkarttık. 'Milli Görüş nedir?' diye merak eden Kıbrıs'a baksın. 'Milli Görüş hangi ilke ve değerler üzerinde siyaset yapar, diğer siyasi partilerle hangi doğrultuda ittifak veya koalisyon kurar?' bilmek isteyen 1974'ü hatırlasın. 20 Temmuz, bu milletin kahraman evlatlarının yazdığı tarihi destanlardan birisidir. Tüm dünya bilsin ki; Kıbrıs, Milli Görüşçülerin kırmızı çizgisi, aziz milletimizin de milli davasıdır. Kıbrıs konusunda asla en ufak taviz vermez, bir santim dahi geri adım atmayız. 550 şehit vererek elde ettiğimiz kazanımlarımızı her şart altında canımız pahasına dahi olsa koruruz. Başta Yunanistan'a ve Yunanistan'a kol-kanat geren, şımartan tüm Batılı ülkelere de sesleniyorum, hiç kimse ateşle oynamaya kalkışmasın, ateş yakar" dedi.