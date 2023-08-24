Karaman Valisi İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum ziyaretleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanan Vali Sarıibrahim, daha sonra "Şeref Salonu"nda "Jandarma Şeref Defteri"ni imzaladı. Akabinde toplantı salonunda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya tarafından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'e jandarma sorumluluk alanlarında asayiş ve güvenlik konuları başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing verildi.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik'in de katıldığı toplantıda, yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Jandarmamıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN