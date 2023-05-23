Karaman'da AK Parti Seçim Bürosuna Saldırı İddiası

Karaman'da AK Parti seçim bürosuna saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İsmet Paşa Caddesi'ndeki AK Parti Seçim bürosu önüne gelen M.U.G, buradaki malzemelere zarar vererek parti afişlerini parçaladı. O sırada bölgede bulunan bekçiler, şüpheliyi yakaladı.

Hakkında mala zarar verme ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan şikayetçi olunan zanlı, polis merkezinde verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırıyı yaptığı yazılı açıklamayla kınayan AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, partilerinin stantlarına saldırıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüphelinin bu davranışlarının görgü tanıkları ve mobese kayıtlarıyla sabit olduğunu belirtti.

Zanlıdan şikayetçi olduklarını ve tahkikatı takip edeceklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri hareketlerle şehrimizde sükunet içinde geçen seçim sürecine gölge düşürmek isteyen, toplumu germek ve kargaşa çıkarmak isteyen kişiler maalesef çıkıyor. Karaman'ın ferasetli insanları bu provokasyon ve tahriklere kapılmayacağından şüphemiz yok. Bu saldırıyı yapan kişinin ana muhalefet partisi CHP üyesi olması da ayrıca dikkat çekicidir. Artık bu tip provokatif eylemlerle değil seçimin sandıkta kazanılabileceğini öğrenmemiz lazım. Demokrasiyi hazmetmemiz lazım."