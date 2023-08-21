Karakeçili İlçesine Yeni Emniyet Amiri Atandı

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser yardımcısı Burhan Kılınç, görevine başladı. Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı Sefa Yüksel, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu. Yüksel'den boşalan Karakeçili İlçe Emniyet Amirliğine daha önce Yahşihan İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Kılınç atandı. Karakeçili'nin asayiş yönünden sakin bir ilçe olduğunu aktaran Kılınç, halkın huzur ve güvenliği için her an göreve hazır olduklarını dile getirdi. Kılınç, 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nin de vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için göreve hazır olduklarını kaydetti.

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser yardımcısı Burhan Kılınç, görevine başladı.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı Sefa Yüksel, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

Yüksel'den boşalan Karakeçili İlçe Emniyet Amirliğine daha önce Yahşihan İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Kılınç atandı.

Karakeçili'nin asayiş yönünden sakin bir ilçe olduğunu aktaran Kılınç, halkın huzur ve güvenliği için her an göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Kılınç, 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nin de vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için göreve hazır olduklarını kaydetti.